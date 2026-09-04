SC 13 empfängt TuS Issel Neuenahr will Chancen im dritten Rheinlandduell nutzen Lutz Klattenberg 04.09.2026, 11:22 Uhr

i Im dritten Rheinlandduell hintereinander müssen die SC 13-Frauen auf Magdalena Lang (in Weiß) verzichten und müssen gegen den zweikampfstarken TuS Issel umstellen. Martin Gausmann

Am dritten Spieltag der Regionalliga-Südwest treffen die SC 13-Frauen im Heimspiel auf den TuS Issel und absolvieren ihr drittes Rheinlandduell in Folge. Gegen Issel müssen die Neuenahrerinnen auf Lang und Brenner verzichten.

Die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr haben das Apollinarisstadion mit dem Sieg gegen die SG 99 Andernach II erfolgreich wiedereröffnet. An diesem Sonntag (14 Uhr) bietet sich der Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer direkt die nächste Gelegenheit, auf der heimischen Anlage zu glänzen.







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