Bitteres Ende für die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal: Ein Eigentor in der Nachspielzeit besiegelt das 1:1 gegen die SG Ingelheim/Drais, dennoch rückt das Team vom letzten Tabellenplatz vor.
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Ein unglückliches Eigentor in der Nachspielzeit kostete die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal beim 1:1 in der in Mittelreidenbach ausgetragenen Heimpartie gegen die SG Ingelheim/Drais den so kostbaren und wichtigen Dreier. Der eine Zähler reichte allerdings aus um den letzten Tabellenplatz zu verlassen und in Schlagdistanz zur SG Ingelheim/Drais und zum SV Obersülzen zu bleiben.