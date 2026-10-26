Pech beim 1:1 im Kellerduell
Nachspielzeit-Eigentor schockt die DSG Breitenthal
Anne Becker-Siegel (links) schirmt den Ball ab und setzt sich durch. Die Kapitänin holte mit ihrer DSG Breitenthal gegen die SG
Anne Becker-Siegel (links) schirmt den Ball ab und setzt sich durch. Die Kapitänin holte mit ihrer DSG Breitenthal gegen die SG Ingelheim/Drais den vierten Punkt der Saison.
Michael Greber

Bitteres Ende für die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal: Ein Eigentor in der Nachspielzeit besiegelt das 1:1 gegen die SG Ingelheim/Drais, dennoch rückt das Team vom letzten Tabellenplatz vor. 

Lesezeit 1 Minute
Ein unglückliches Eigentor in der Nachspielzeit kostete die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal beim 1:1 in der in Mittelreidenbach ausgetragenen Heimpartie gegen die SG Ingelheim/Drais den so kostbaren und wichtigen Dreier. Der eine Zähler reichte allerdings aus um den letzten Tabellenplatz zu verlassen und in Schlagdistanz zur SG Ingelheim/Drais und zum SV Obersülzen zu bleiben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport