Pech beim 1:1 im Kellerduell Nachspielzeit-Eigentor schockt die DSG Breitenthal Sascha Nicolay 26.10.2026, 11:11 Uhr

i Anne Becker-Siegel (links) schirmt den Ball ab und setzt sich durch. Die Kapitänin holte mit ihrer DSG Breitenthal gegen die SG Ingelheim/Drais den vierten Punkt der Saison. Michael Greber

Bitteres Ende für die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal: Ein Eigentor in der Nachspielzeit besiegelt das 1:1 gegen die SG Ingelheim/Drais, dennoch rückt das Team vom letzten Tabellenplatz vor.

Ein unglückliches Eigentor in der Nachspielzeit kostete die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal beim 1:1 in der in Mittelreidenbach ausgetragenen Heimpartie gegen die SG Ingelheim/Drais den so kostbaren und wichtigen Dreier. Der eine Zähler reichte allerdings aus um den letzten Tabellenplatz zu verlassen und in Schlagdistanz zur SG Ingelheim/Drais und zum SV Obersülzen zu bleiben.







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