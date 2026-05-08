Nur eine knappe Niederlage, dafür fünf Siege in der Regionalliga und der Einzug ins Pokalfinale: Der 1. FFC Montabaur ist nach der Winterpause kaum zu bremsen. Das soll jetzt auch der FSV Mainz 05 II zu spüren bekommen.
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Schlechter als auf Platz acht lag der 1. FFC Montabaur in dieser Saison nicht, war aber lange Zeit auch „nur“ Siebter in der Regionalliga Südwest. Damit wollte sich Timo Kluger, der Trainer der Fußballerinnen aus der Kreisstadt, nicht zufriedengeben, kündigte schon vor Wochen an, noch um die ein oder andere Position klettern zu wollen.