Sie führten 1:0 und 2:1, doch dann entglitt den Fußballerinnen der FSG Freirachrachdorf/Wienau/Maischeid das Pokalspiel gegen den SV Niederemmel. Der Traum vom Halbfinale ist damit geplatzt, doch die Westerwälderinnen haben ein weiteres großes Ziel.
Dass es eine enge Kiste werden könnte für sein „Megateam“, von dem er so gerne schwärmt, war Trainer Holger Schenkelberg schon vor dem Viertelfinalheimspiel im Fußball-Rheinlandpokal der Frauen gegen den SV Niederemmel klar. Wie die FSG Freirachrachdorf/Wienau/Maischeid haben auch die Gäste von der Mosel als Bezirksliga-Tabellenführer überwintert.