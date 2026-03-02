Traum vom Halbfinale geplatzt
Nach Handelfmeter kippt Freirachdorfs Pokalmärchen
Auf der Überholspur sind in dieser Saison die Fußballerinnen der FSG Freirachdorf/Wienau/Maischeid (blaue Trikots) unterwegs. Im Rheinlandpokal-Viertelfinale musste sich der Tabellenführer der Bezirksliga Ost nun aber Mitte-Primus Niederemmel knapp geschlagen geben.
Jörg Niebergall

Sie führten 1:0 und 2:1, doch dann entglitt den Fußballerinnen der FSG Freirachrachdorf/Wienau/Maischeid das Pokalspiel gegen den SV Niederemmel. Der Traum vom Halbfinale ist damit geplatzt, doch die Westerwälderinnen haben ein weiteres großes Ziel.

Dass es eine enge Kiste werden könnte für sein „Megateam“, von dem er so gerne schwärmt, war Trainer Holger Schenkelberg schon vor dem Viertelfinalheimspiel im Fußball-Rheinlandpokal der Frauen gegen den SV Niederemmel klar. Wie die FSG Freirachrachdorf/Wienau/Maischeid haben auch die Gäste von der Mosel als Bezirksliga-Tabellenführer überwintert.

