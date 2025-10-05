FFC unterliegt Andernach II Nach dem schnellen Ausgleich verlässt Montabaur der Mut 05.10.2025, 17:24 Uhr

i Mit vereinten Kräften: Montabaurs Sommerneuzugang Feli Gateau und FFC-Abwehrchefin Anna Pies (von rechts) lassen gegen Andernachs Loredana Martini nichts anbrennen. Marco Rosbach

Nur allzu gerne hätte sich der 1. FFC Montabaur in die obere Tabellenhälfte der Regionalliga vorgeschoben. Doch daraus wurde nichts, weil die Kluger-Elf das Spiel gegen Andernach II nach ihrer Führung aus der Hand gab. Zeit zu hadern ist aber nicht.

„Das war der erste große Dämpfer in dieser Saison“, sagte Timo Kluger nach der 1:2 (1:1)-Niederlage des 1. FFC Montabaur gegen die SG 99 Andernach II – wohl wissend, dass es in diesem Spiel zweier Tabellennachbarn für beide Seiten darum ging, in der Frauen-Regionalliga Südwest den Absprung Richtung oberer Hälfte zu schaffen.







