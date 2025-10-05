Nur allzu gerne hätte sich der 1. FFC Montabaur in die obere Tabellenhälfte der Regionalliga vorgeschoben. Doch daraus wurde nichts, weil die Kluger-Elf das Spiel gegen Andernach II nach ihrer Führung aus der Hand gab. Zeit zu hadern ist aber nicht.
Lesezeit 2 Minuten
„Das war der erste große Dämpfer in dieser Saison“, sagte Timo Kluger nach der 1:2 (1:1)-Niederlage des 1. FFC Montabaur gegen die SG 99 Andernach II – wohl wissend, dass es in diesem Spiel zweier Tabellennachbarn für beide Seiten darum ging, in der Frauen-Regionalliga Südwest den Absprung Richtung oberer Hälfte zu schaffen.