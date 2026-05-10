Anne Becker-Siegel schlägt zu Nach 22 Jahren siegt die DSG wieder gegen Niederkirchen Sascha Nicolay 10.05.2026, 12:39 Uhr

i Nach 22 Jahren gelang diesem Team der DSG Breitenthal mal wieder ein Sieg gegen den 1. FFC Niederkirchen. Damals wie heute endete die Paartie 1:0. Hannes Kempka

Anne Becker-Siegel machte einen geradezu historischen Sieg der DSG Breitenthal perfekt. Sie traf zum 1:0 gegen den 1. FFC Niederkirchen und entscheid damit wohl sogar die Meisterschaft in der Frauen-Verbandsliga.

Für eine faustdicke Überraschung sorgten die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal mit dem 1:0-Erfolg über den bis zu dieser Partie in dieser Saison noch ungeschlagenen 1. FFC Niederkirchen. Die DSG entschied damit wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit die Meisterschaft zugunsten des TuS Wörrstadt.







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