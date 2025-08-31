Nach den Siegen im DFB-Pokal und in der Liga hat es den 1. FFC Montabaur im dritten Pflichtspiel der Saison zum ersten Mal erwischt. Doch der Gegner war nicht irgendwer, sondern der Topfavorit der Frauen-Regionalliga.

Für Timo Kluger ist der 1. FC Saarbrücken der Topfavorit in der Frauen-Regionalliga Südwest. Im Heimspiel gegen die auch über den Westerwald hinaus hoch gehandelten Saarländerinnen sah der Trainer des 1. FFC Montabaur jedoch keine Veranlassung, die taktische Vorgehensweise der vergangenen Wochen zu ändern. „Wir haben unser System gespielt. So selbstbewusst können wir sein. Sich gegen diese Mannschaft hinten reinzustellen, wäre nicht richtig gewesen“, sagte Kluger. Obwohl sein Team am Ende mit 0:2 (0:0) das Nachsehen hatte, sprach der Trainer „ein großes Lob“ aus. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir das hervorragend gemacht.“

„Das war vom Zeitpunkt her ungünstig und hat weh getan.“

FFC-Trainer Timo Kluger zum 0:1

Letztlich, auch das erkannte der neue FFC-Coach, waren es die ersten 45 Minuten, in denen seine Mannschaft leichte Vorteile hatte gegen die unter semiprofessionellen Bedingungen arbeitenden Gäste. Um am Ende Zählbares in Eschelbach zu behalten, hätten die Chancen vor dem Kabinengang allerdings genutzt werden müssen. „Es hätte zur Pause auch 2:1 stehen können“, fand Kluger, der bei dieser Aussage insbesondere die erste gefährliche Aktion des Spiels im Sinn hatte. Marie Fischer, in der Vorwoche in Ober-Olm noch Doppeltorschützin, machte sich auf und davon, brachte den Ball in dieser Szene aber genauso wenig im Tor des Gegners unter wie bei ihrer zweiten Chance in der 38. Minute.

„Auch spielerisch hat die Mannschaft ihre Sache sehr gut gemacht“, bilanzierte Kluger, der den Knackpunkt dann 30 Sekunden nach dem Anpfiff des zweiten Durchgangs ausmachte. „Aus dem Nichts“ sei das 0:1 gefallen. „Das war vom Zeitpunkt her ungünstig und hat weh getan“, kam nicht nur dem Trainer der Treffer von Saarbrückens Lara Martin ungelegen. „Danach gingen leider die Köpfe etwas nach unten – und in der Folge nicht mehr richtig nach oben.“

Nach Führung spielt Saarbrücken seine Klasse aus

Mit der Führung im Rücken spiele ein Gegner wie Saarbrücken seine Klasse gekonnt aus, meinte Montabaurs Übungsleiter, für den die Partie nach dem 0:2 durch Lea Körner (75.) praktisch gelaufen war. „Wir sind angerannt, um vielleicht noch einmal ranzukommen, aber letztlich haben uns da die Körner gefehlt, die wir in der ersten Halbzeit investiert haben“, erkannte er.

Nach den beiden Siegen in Pokal und Liga ließe sich die erste Pflichtspielniederlage der Saison aber sicher verkraften. „Wir können mutig in solche Spiele gehen“, betonte Kluger mit Blick auf die guten Trainingsleistungen seiner Spielerinnen, deshalb werde es auch keine Defensivtaktik geben. Im Gegenteil. „Vor allem in der ersten Halbzeit ist es uns ja auch gut gelungen, das Spiel völlig offen zu gestalten. „Wir sind gegen solche Gegner nie überheblich, aber Angst haben wir auch nicht.“

1. FFC Montabaur: K. Fischer – Beck, Lauer, Gateau (75. M. Hof), Dillenburg – Weidung, Bange – Frensch (75. Frensch), Theis (75. Theis), Helwing (55. Mohrs) – M. Fischer.