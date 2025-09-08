Die Bezirksliga-Fußballerinnen der FSG Eifelhöhe Mosel haben auch am zweiten Spieltag eine knappe 1:2-Niederlage verdauen müssen: Nach dem 1:2 zum Auftakt in Büchel gegen den SV Niederemmel musste sich die FSG in Monzelfeld beim FV Morbach ebenfalls mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Eifelhöhe-Mosel-Trainer Michael Kroll musste erneut auf seine beste Torjägerin Eva Werner verzichten. Die Morbacherinnen gingen nach 22 Minuten durch Melina Scherer in Führung. Die Gäste schlugen aber in der 65. Minute zurück. Nicole Thomas gelang der Ausgleich. Als alles auf ein Unentschieden hinauslief, hatten die Morbacherinnen noch einen Pfeil im Köcher, Saskia Carmeci markierte in der 87. Minute den 2:1-Siegtreffer. Für Eifelhöhe-Mosel geht es am Sonntag (16.30 Uhr) in Gevenich gegen die DJK Utscheid (ebenfalls null Punkte) weiter. Die zweite Runde im Rheinlandpokal wurde derweil ausgelost, die FSG gastiert am 5. Oktober beim Ligakonkurrenten Niederemmel. red