Nächster Krimi für den FFC? Montabaurs Spiele gegen SC 13 sind oft heiß umkämpft Marco Rosbach 13.03.2026, 12:59 Uhr

i Das 16:0 im Testspiel gegen die Spvgg Ffm-Oberrad war vielleicht kein Gradmesser für Luna Helwing (rotes Trikot) und den 1. FFC Montabaur. Doch die Vorbereitung auf den ersten Einsatz in der Regionalliga bot auch anspruchsvollere Aufgaben wie das 2:0 im Pokal bei Andernach II oder das jüngste 2:4 bei der U23 von Bayer 04 Leverkusen. Andreas Hergenhahn

Das erste Heimspiel des Jahres hat es in sich, doch die Vorfreude beim 1. FFC Montabaur vor dem Kräftemessen mit dem SC 13 Bad Neuenahr ist riesig. Die Gäste stehen in der Tabelle zwar vor der Kluger-Elf, doch diese rechnet sich gute Chancen aus.

Zwei Wochen nach dem ersten Pflichtspiel des Jahres melden sich die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur auch in der Regionalliga Südwest zurück. Setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Kluger im Rheinlandpokal-Viertelfinale beim Liga-Konkurrenten SG 99 Andernach II durch Treffer von Marie Fischer (2) und Helena Frensch (1) mit 3:0 durch, will sie am Sonntag gegen den SC 13 Bad Neuenahr punkten (13.







