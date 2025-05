Ein dickes Lob wollte Frank Rath nicht nur seinen Spielerinnen aussprechen, sondern auch Gegner SV Dirmingen. „Das ist schon beachtlich, wie sie sich noch reinhängen, obwohl sie doch so lange als Absteiger feststehen, nur einen Punkt geholt und über 100 Gegentreffer kassiert haben“, sagte der Trainer des 1. FFC Montabaur, nachdem sich sein Team beim Schlusslicht der Frauen-Regionalliga Südwest mit 5:0 (2:0) durchgesetzt hatte. „Aber auch heute waren sie gnadenlos unterlegen. Für uns war es ein locker-flockiges 5:0“, sagte Rath. „Es hätten sogar noch ein paar Tore mehr sein können oder sogar müssen.“

FFC überholt Riegelsberg

In den Krümeln suchen wollte der FFC-Coach nach seiner letzten Dienstreise ins Saarland aber nicht. Da zeitgleich der 1. FC Riegelsberg sein Heimspiel gegen die SG 99 Andernach verloren hat (2:3), rückte Montabaur auf Platz fünf vor, den es nun im direkten Duell zu verteidigen gelte, wenn Riegelsberg am kommenden Sonntag nach Eschelbach kommt. „Das ist jetzt natürlich unser Ziel“, sagt Rath.

Vor dem Anpfiff in Dirmingen gab der am Saisonende aus seinem Amt scheidende Trainer seinen Spielerinnen noch ein paar mahnende Worte mit, damit sie die Aufgabe bloß nicht auf die leichte Schulter nehmen. Doch bereits in der 3. Minute zeigte sich, in welche Richtung die Partie wohl geht. Nach Lynn Banges Vorarbeit brachte Verena Weidung die Gäste aus dem Westerwald per Direktabnahme in Führung. Per 20-Meter-Kracher in den Winkel legte Helena Frensch das 0:2 nach (18.).

„Luna hat ein wirklich tolles Spiel gemacht.“

Frank Rath, Trainer des 1. FFC Montabaur

In der zweiten Halbzeit ragte dann Luna Helwing aus einem guten FFC-Team heraus. Zwei schöne Aktionen krönte die Stürmerin mit den Treffern zum 0:3 und 0:4 (65., 82.) und bereitete dann auch noch Weidungs zweites Tor zum 0:5 vor (85.). „Luna hat ein wirklich tolles Spiel gemacht“, sagte Rath, der es sich erlauben konnte, die noch angeschlagenen Marie Fischer und Marie Narewski zu schonen.

1. FFC Montabaur: K. Fischer – Beck, Lauer, M. Hof – Jung (61. Hahn), Limbach, Frensch, Talarek – Bange (80. Schürmann), Weidung, Helwing.