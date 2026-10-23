FFC empfängt Urbar zum Derby Montabaurs Gegner muss Schockerlebnis ausblenden Marco Rosbach 23.10.2026, 12:29 Uhr

i Magda Lena Schatz (in Blau, hier beim 5:0 gegen Niederkirchen) ist eine der jungen Spielerinnen, die beim 1. FFC Montabaur den Sprung in die Regionalliga geschafft haben. Volker Horz

Während die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur zuletzt am laufenden Band trafen, hatte der FC Urbar einen Spielabbruch zu verdauen. Am Sonntag treffen die beiden benachbarten Regionalligisten in Eschelbach aufeinander.

Wenn sich am Sonntag (14.30 Uhr) in Eschelbach die Wege des 1. FFC Montabaur und des FC Urbar kreuzen, dann liegt eine komplett unterschiedliche Woche hinter den beiden Fußball-Regionalligisten. Feierten die Kreisstädterinnen einen 7:1-Kantersieg bei Wormatia Worms, endete das jüngste Spiel für Urbars Frauen mit einem Schockerlebnis.







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