FFC will Bad Neuenahr ärgern Montabaur zeigt keine Angst vor dem Aufstiegsaspiranten Marco Rosbach 13.11.2026, 15:00 Uhr

i Blickt optimistisch nach vorn: FFC-Trainer Timo Kluger (2. von links, hier neben Montabaurs Präsident Kurt Schaaf). Marco Rosbach

13 von 15 möglichen Punkten hat der 1. FFC Montabaur in den zurückliegenden fünf Spielen geholt und dabei zuletzt spielerisch wie kämpferisch überzeugt. Doch jetzt folgt ein Gratmesser für die Kluger-Elf: Es geht zu Aufstiegsaspirant Bad Neuenahr.

Dem durchwachsenen 2:2 gegen den FC Urbar ließ der 1. FFC Montabaur in zwei weiteren Heimspielen überzeugende Leistungen gegen die direkten Tabellennachbarn 1. FC Riegelsberg und SG 99 Andernach II (beide 4:1) folgen und schob sich dadurch auf Rang fünf der Regionalliga vor.







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