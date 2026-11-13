13 von 15 möglichen Punkten hat der 1. FFC Montabaur in den zurückliegenden fünf Spielen geholt und dabei zuletzt spielerisch wie kämpferisch überzeugt. Doch jetzt folgt ein Gratmesser für die Kluger-Elf: Es geht zu Aufstiegsaspirant Bad Neuenahr.
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Dem durchwachsenen 2:2 gegen den FC Urbar ließ der 1. FFC Montabaur in zwei weiteren Heimspielen überzeugende Leistungen gegen die direkten Tabellennachbarn 1. FC Riegelsberg und SG 99 Andernach II (beide 4:1) folgen und schob sich dadurch auf Rang fünf der Regionalliga vor.