In den Archiven des FV Rheinland findet sich einiges, aber wenn es um den Rheinlandpokal der Frauen geht, dann gibt es eine Lücke: Vom ersten Finale vor 50 Jahren ist nur das Ergebnis überliefert. Der Blick in die Historie lohnt sich trotzdem.

Wenn die beiden Frauen-Regionalligisten 1. FFC Montabaur und SC 13 Bad Neuenahr am Samstagabend (18 Uhr, in Asbach) nach dem Fußball-Rheinlandpokal greifen, dann ist das längst gute Tradition im Fußballverband Rheinland (FVR). Vor dem Finale der Saison 2024/25 haben wir in den Geschichtsbüchern geblättert. Und das aus gutem Grund: 50 Jahre Rheinlandpokal – bei den Frauen hat dieser Wettbewerb in diesem Jahr Jubiläum.

TuS Ahrbach beendet Dominanz des SC 07 Bad Neuenahr

Der FVR war damit zwar Vorreiter im DFB, trotzdem ist in den Unterlagen des Verbandes nichts vom ersten Finalspiel zu finden. Der Sieger hieß, zumindest das ist übermittelt, SC 07 Bad Neuenahr. Und auch ein Siegerfoto ist vorhanden. Insgesamt war der Wettbewerb in fünf Jahrzehnten eine einseitige Angelegenheit. Nur acht Vereine sind in der Ahnengalerie der Sieger zu finden. Der SC 07 Bad Neuenahr war über 40 Jahre der Vorzeigeklub im Verbandsgebiet und hatte in den ersten 13 Jahren ein Dauerabo auf den Pott.

Danach störte ab und an zunächst der frühere Westerwälder Bundesligist TuS Ahrbach, einmal der SV Ellingen und dann auch ein gewisser 1. FFC Montabaur die Pokal-Feierlichheiten. Mittlerweile haben andere Vereine die Vorherrschaft im Pokalwettbewerb übernommen. Der SV Holzbach, der TuS Issel, die SG 99 Andernach und auch die beiden aktuellen Finalisten standen in den vergangenen 20 Jahren regelmäßig in den Endspielen. Pokalsieger waren sowohl der 1. FFC Montabaur als auch der SC 13 Bad Neuenahr – allerdings gelang dem FFC, der gerade seinen 20. Geburtstag gefeiert hat, bisher im Rheinlandpokal in vier Begegnungen. noch kein Sieg gegen Bad Neuenahr.

i Sowohl der TuS Ahrbach (in Weiß) als auch der 1. FFC Montabaur (in Gelb) haben im Fußballverband Rheinland Pokalgeschichte geschrieben. Hier standen sich die beiden Westerwälder Teams im Jahr 2008 in der Regionalliga gegenüber. Zwei Monate nach dem Derby gewann der FFC in Hambuch zum ersten Mal den Rheinlandpokal. Ewa Görg/Archiv

1. FFC Montabaur

Insgesamt ist es die fünfte Finalteilnahme des 1. FFC Montabaur, der sich im Jahr 2005 vom TuS Montabaur löste, um einen eigenen Verein nur für Frauen und Mädchen zu gründen. Bemerkenswert: Nur drei Jahre nach Vereinsgründung hatte der Club bereits die beiden bedeutendsten Titel im Verbandsgebiet eingefahren. Nach der Rheinlandmeisterschaft 2007 folgte ein Jahr später auch der erste Pokalsieg.

200 Zuschauer erlebten im beschaulichen Hambuch einen 7:0-Kantersieg über den FC Bitburg II. Mit dabei im Team des FFC war auch Jutta Nardenbach, die leider viel zu früh verstorbene frühere Nationalspielerin der ersten Stunde. Sechs Jahre dauerte es bis zum zweiten Pokalsieg. Die vom Berliner Ex-Profi Dietmar Krämer trainierte Westerwälderinnen mussten in die Verlängerung, um die aufstrebende SG 99 Andernach mit 1:0 zu bezwingen und damit dem Gegner das Double zu vermiesen.

Bis aller guten Dinge drei wurden, zogen neun Jahre ins Land. 2023 folgte der dritte Pokalsieg des FFC. Auch hier gab es nur ein knappes 1:0 zwischen den beiden Regionalligisten aus Montabaur und Issel. Mit dabei in den beiden letzten erfolgreichen Finalspielen waren Anna Pies und Verena Weidung, die somit in Asbach ihren dritten Pokalerfolg feiern könnten.

Die Finalspiele des 1. FFC Montabaur im Überblick

24. Mai 2008 in Hambuch: FC Bitburg II – 1. FFC Montabaur 0:7 (0:2)

12. Juni 2010 in Manderscheid: FC Bitburg – 1. FFC Montabaur 3:2 (1:0)

31. Mai 2014 in Straßenhaus: SG 99 Andernach – 1. FFC Montabaur n.V. 0:1 (0:0)

13. Mai 2018 in Schweich: SV Holzbach - 1. FFC Montabaur i.E. 5:4 (1:1, 1:1, 1:0)

17. Juni 2023 in Höhr-Grenzhausen: 1. FFC Montabaur – TuS Issel 1:0 (0:0)

SC 13 Bad Neuenahr

Zwar ist der SC 13 Bad Neuenahr als Nachfolger des SC 07 noch nicht so erfolgreich wie sein „Mutterverein“, aber in einem ist der „Nachwuchs“ unerreicht. Nur 20 Monate nach seiner Gründung stand der Verein bereits in einem Finalspiel. In Freiendiez gab es gegen den TuS Issel eine 0:2-Niederlage. Es folgten zwei weitere Finalspiele. Ironischerweise war der Gegner immer derselbe und hieß sowohl 2022 als auch 2024 wiederum TuS Issel. Beim Mayener Finale 2022 gelang mit 5:1 ein deutlicher Erfolg. Sonja-Maria Bartoschek wurde mit ihren drei Treffern Spielerin des Tages. Sie gehört genauso noch zum aktuellen Kader wie Franziska Wendel, die damals für die beiden anderen Treffer sorgte.

Die Finalspiele des SC 13 Bad Neuenahr

31. Mai 2015 in Freiendiez: SC 13 Bad Neuenahr – TuS Issel 0:2 (0:1)

12. Juni 2022 in Mayen: TuS Issel – SC 13 Bad Neuenahr 1:5 (0:3)

15. Juni 2024 in Bitburg: TuS Issel - SC 13 Bad Neuenahr 1:0 (0:0)

Statistisches rund ums Finale

Alle Pokalsieger auf einen Blick (2021 wurde kein Pokalsieger ermittelt)

24 Pokalsiege: SC 07 Bad Neuenahr (17 Mal erste Mannschaft, 7 Mal zweite Mannschaft)

SC 07 Bad Neuenahr (17 Mal erste Mannschaft, 7 Mal zweite Mannschaft) 12 Pokalsiege: TuS Ahrbach (11 Mal erste Mannschaft, einmal zweite Mannschaft)

TuS Ahrbach (11 Mal erste Mannschaft, einmal zweite Mannschaft) 3 Pokalsiege: SG 99 Andernach und 1. FFC Montabaur

SG 99 Andernach und 1. FFC Montabaur 2 Pokalsiege: TuS Issel, SV Holzbach

TuS Issel, SV Holzbach 1 Pokalsieg: SV Ellingen, FC Bitburg, SC 13 Bad Neuenahr

Direkte Duelle zwischen den beiden Finalisten im Rheinlandpokal

1. März 2017, Viertelfinale: 1. FFC Montabaur - SC 13 Bad Neuenahr 0:1 (0:1)

1. FFC Montabaur - SC 13 Bad Neuenahr 0:1 (0:1) 31. Oktober 2018, Achtelfinale: SC 13 Bad Neuenahr II – 1. FFC Montabaur i.E. 9:8 (2:2, 2:2, 2:0)

SC 13 Bad Neuenahr II – 1. FFC Montabaur i.E. 9:8 (2:2, 2:2, 2:0) 22. April 2022, Halbfinale: SC 13 Bad Neuenahr – 1. FFC Montabaur i.E. 3:0 (3:3, 2:2, 2:0)

SC 13 Bad Neuenahr – 1. FFC Montabaur i.E. 3:0 (3:3, 2:2, 2:0) 19. Juni 2024, Halbfinale: 1. FFC Montabaur - SC 13 Bad Neuenahr 1:6 (1:3)

Premieren im Rheinlandpokal