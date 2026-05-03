1. FFC dreht Spiel in Worms Montabaur mit Bayern-Gen und unermüdlicher Marie Hof Marco Rosbach 03.05.2026, 20:19 Uhr

i Auf Marie Hof war Verlass: Die Flügelspielerin des FFC beackerte nicht nur unermüdlich die rechte Seite, sondern belohnte sich auch noch einem Treffer. Dafür gab es ein Sonderlob von Trainer Timo Kluger. Andreas Hergenhahn

Als drittbestes Rückrundenteam hat sich der 1. FFC Montabaur inzwischen auf Platz vier der Frauen-Regionalliga vorgeschoben. In Worms musste die Elf von Timo Kluger zwar viel Geduld beweisen, überzeugte am Ende aber im Stil des FC Bayern München.

Seit Jahren gefällt sich der 1. FFC Montabaur in der Rolle, das Mittelfeld in der Frauen-Regionalliga anzuführen, nachdem man den Klassenverbleib frühzeitig gesichert hat. Dass weit vorne in der Liga andere den Ton angeben, haben die Westerwälderinnen akzeptiert.







Artikel teilen

Artikel teilen