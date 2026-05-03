Als drittbestes Rückrundenteam hat sich der 1. FFC Montabaur inzwischen auf Platz vier der Frauen-Regionalliga vorgeschoben. In Worms musste die Elf von Timo Kluger zwar viel Geduld beweisen, überzeugte am Ende aber im Stil des FC Bayern München.
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Seit Jahren gefällt sich der 1. FFC Montabaur in der Rolle, das Mittelfeld in der Frauen-Regionalliga anzuführen, nachdem man den Klassenverbleib frühzeitig gesichert hat. Dass weit vorne in der Liga andere den Ton angeben, haben die Westerwälderinnen akzeptiert.