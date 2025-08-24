Nach dem Sieg in der Play-off-Runde des DFB-Pokals hat der 1. FFC Montabaur auch in der Regionalliga Südwest die erste Hürde gemeistert. Für den neuen Trainer Timo Kluger war das ein vielversprechender Beginn.

Als die Pässe nicht nur nach vorne, sondern auch in den Fuß gespielt wurden, konnte auch Timo Kluger recht bald durchatmen. „Das hat den Unterschied gemacht“, sagte der Trainer des Frauen-Regionalligisten 1. FFC Montabaur nach seinem ersten Punktspiel im neuen Amt. „Als wir dazu in der Lage waren, war der Schlüssel zum Erfolg gefunden“, analysierte er nach dem 2:0 (0:0) beim SV Ober-Olm.

„Es war das erwartet schwere Spiel. Auf keinen Fall ein Zuckerschlecken.“

Timo Kluger, Trainer 1. FFC Montabaur

Den Unterschied machte am ersten Spieltag eine Spielerin, die in der Vorwoche beim Sieg in der Play-off-Runde des DFB-Pokals noch leer ausgegangen war. Hatten da gegen den SC Siegelbach Neuzugang Laetitia Theis mit ihrem Doppelpack und Luna Helwing in der Nachspielzeit für die Treffer gesorgt, schlug auf dem Kunstrasen in Ober-Olm wieder die Stunde von Marie Fischer. „Typisch Fischi“, beschrieb Kluger die Treffer der Spielerin mit der Rückennummer 23, die sich in der Entstehung arg ähnelten. Ein präziser Pass in den Raum, ein unwiderstehlicher Antritt der Torjägerin – der Rest war Formsache und die Partie damit durch zwei Lichtblicke in der 77. Minute und der dritten Minute der Nachspielzeit entschieden.

„Der Sieg war verdient“, fand Kluger, dem eine gewisse Erleichterung anzumerken war. Es war nicht nur sein erstes Punktspiel in neuer Rolle, sondern zugleich eine Aufgabe, die mindestens in die Kategorie „unangenehm“ fiel. Ober-Olm ist zwar eher ein Kandidat, den man in der unteren Tabellenhälfte erwartet, aber trotzdem ein unangenehmer Gegner. Vor allem auf heimischem Platz, den der FFC-Coach im Vorfeld mit einer Betonplatte verglichen hatte. „Es war das erwartet schwere Spiel“, fühlte sich Kluger hinterher bestätigt. „Auf keinen Fall ein Zuckerschlecken.“

Umstellung öffnet die Räume nach vorn

Vielleicht wäre die Partie früher entschieden gewesen, hätten die Westerwälderinnen ihren vielversprechenden Beginn mit Toren gekrönt. Dem Gefühl, das Heft des Handelns in der Hand zu halten, folgte Mitte des ersten Durchgangs aber ein Bruch. Nach einem Pfostenschuss durch Neuzugang Carolin Dillenburg hatte Montabaur bis zur Pause Probleme und konnte letztlich froh sein, dass es beim Kabinengang noch 0:0 stand. „Wenn es dumm läuft, liegen wir da schon 0:1 hinten“, berichtete Kluger von einer gefährlichen Aktion der Gastgeberinnen.

Nach dem Wechsel präsentierte sich der FFC dann aber wieder besser sortiert und kam zu Möglichkeiten durch Fischer und Theis. Der entscheidende Schachzug war letztlich die Umstellung von Vierer- auf Dreierkette. „Hinten standen wir mit Zita Lauer und Anna Pies gewohnt sicher“, begründete Kluger die Maßnahme. „Das hat sich danach nicht geändert, dafür hatten wir im Zentrum fortan eine Spielerin mehr.“ Da die Räume, die sich Montabaur boten, immer größer wurden, war es für den Trainer nur eine Frage der Zeit, wann der erste Treffer fällt. Er sollte Recht behalten.

1. FFC Montabaur: K. Fischer – Beck (66. Mohrs), Pies, Lauer, Dillenburg – Theis, Weidung (66. Gateau), Bange, Frensch (75. M. Hof) – M. Fischer, Helwing (89. Walther).