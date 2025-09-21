Von einer vergebenen Chance wollte Timo Kluger nach dem 1:1 bei der hoch gehandelten SV Elversberg nichts wissen. Aus seiner Sicht sei das eine Woche vor dem DFB-Pokal-Kracher gegen Turbine Potsdam „ein geiler Punktgewinn“ gewesen.
Lesezeit 2 Minuten
Der 1. FFC Montabaur ist bereit für das Spiel des Jahres. Sechs Tage vor der Hauptrundenpartie im DFB-Pokal gegen den früheren Deutschen Meister und Champions-League-Sieger Turbine Potsdam (Samstag, 15 Uhr, Schulstadion Westerburg) präsentierte sich die Mannschaft von Timo Kluger bei der Generalprobe in der Fußball-Regionalliga Südwest in guter Form und erkämpfte bei Spitzenteam SV Elversberg einen Punkt.