Bereit für Spiel des Jahres
Montabaur feiert „geilen Punktgewinn“ bei Elversberg
Vor einer Woche traf Luna Helwing (rechts) zum 2:0 gegen den FC Urbar, jetzt brachte sie den 1. FFC Montabaur bei der SV Elversberg mit 1:0 in Führung. Am Ende stand es 1:1.
Andreas Hergenhahn

Von einer vergebenen Chance wollte Timo Kluger nach dem 1:1 bei der hoch gehandelten SV Elversberg nichts wissen. Aus seiner Sicht sei das eine Woche vor dem DFB-Pokal-Kracher gegen Turbine Potsdam „ein geiler Punktgewinn“ gewesen.

Der 1. FFC Montabaur ist bereit für das Spiel des Jahres. Sechs Tage vor der Hauptrundenpartie im DFB-Pokal gegen den früheren Deutschen Meister und Champions-League-Sieger Turbine Potsdam (Samstag, 15 Uhr, Schulstadion Westerburg) präsentierte sich die Mannschaft von Timo Kluger bei der Generalprobe in der Fußball-Regionalliga Südwest in guter Form und erkämpfte bei Spitzenteam SV Elversberg einen Punkt.

