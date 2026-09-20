FFC-Torfrau Fischer hält Elfer Montabaur fehlt gegen den 1. FC Saarbrücken nur ein Tor Marco Rosbach 20.09.2026, 20:12 Uhr

i Viel los im Strafraum des 1. FFC Montabaur, doch Kim Fischer (hinten im magentafarbenen Trikot) behält den Überblick: Die Torfrau parierte in der 72. Minute einen Strafstoß, nachdem sie zuvor keine Chance hatte, den erstren Treffer des 1. FC Saarbrücken zu verhindern. Volker Horz

Wenn einem Favoriten wie dem 1. FC Saarbrücken anzusehen ist, dass er Riesenrespekt vor einem Gegner wie dem 1. FFC Montabaur hat, ist das definitiv ein Erfolg. Punkte gab’s dafür aber nicht. Deshalb fiel das Fazit beim Regionalligisten gemischt aus.

Auch der 1. FFC Montabaur konnte den 1. FC Saarbrücken nicht bremsen. Im Dauerregen von Eschelbach mussten sich die Fußballerinnen aus der Kreisstadt als fünftes Team der Regionalliga Südwest dem Überflieger geschlagen geben. Dass es oftmals eng zugeht in den Vergleichen des FFC mit dem alljährlichen Topfavoriten, war auch beim 0:1 (0:0) am Sonntagnachmittag zu beobachten.







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