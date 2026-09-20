Wenn einem Favoriten wie dem 1. FC Saarbrücken anzusehen ist, dass er Riesenrespekt vor einem Gegner wie dem 1. FFC Montabaur hat, ist das definitiv ein Erfolg. Punkte gab’s dafür aber nicht. Deshalb fiel das Fazit beim Regionalligisten gemischt aus.
Lesezeit 2 Minuten
Auch der 1. FFC Montabaur konnte den 1. FC Saarbrücken nicht bremsen. Im Dauerregen von Eschelbach mussten sich die Fußballerinnen aus der Kreisstadt als fünftes Team der Regionalliga Südwest dem Überflieger geschlagen geben. Dass es oftmals eng zugeht in den Vergleichen des FFC mit dem alljährlichen Topfavoriten, war auch beim 0:1 (0:0) am Sonntagnachmittag zu beobachten.