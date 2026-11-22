Breitenthalerinnen siegen 2:1 Mit „Kacktor des Monats“ leitet die DSG die Wende ein Sascha Nicolay 22.11.2026, 11:25 Uhr

i Kaum zu bezwingen war DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier. Sie hielt ihr Team so lange im Spiel, bis doch noch der Moment der Wende kam. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die DSG Breitenthal befaand ssich schon auf dem Weg zur nächsten Niederlage, als ein höchst kurioses Eigentor der FSG Wasgau neue Kräfte beim Team von Trainer Julian Mach freisetzte.

Als kaum noch irgend jemand der knapp 100 Zuschauer damit gerechnet hatte, zogen die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal in der Endphase ihres Heimspiels gegen die FSG Wasgau noch den Kopf aus der Schlinge und katapultierten sich mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg auf einen Nichtabstiegsplatz.







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