Die DSG Breitenthal befaand ssich schon auf dem Weg zur nächsten Niederlage, als ein höchst kurioses Eigentor der FSG Wasgau neue Kräfte beim Team von Trainer Julian Mach freisetzte.
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Als kaum noch irgend jemand der knapp 100 Zuschauer damit gerechnet hatte, zogen die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal in der Endphase ihres Heimspiels gegen die FSG Wasgau noch den Kopf aus der Schlinge und katapultierten sich mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg auf einen Nichtabstiegsplatz.