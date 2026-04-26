Klassenverbleib fast sicher Mit dem 2:0 fällt der SG 99 ein Stein vom Herzen Stefan Kieffer 26.04.2026, 18:35 Uhr

i Nicht nur als Schützin des 1:0 für Andernach zählte Leonie Krump (Mitte am Ball) zu den auffälligsten Bäckermädchen beim 2:0-Sieg gegen Wolfsburg. Norina Tönges

Die Zweitligafrauen der SG 99 Andernach sichern sich mit einem 2:0 gegen Wolfsburg II den fast sicheren Klassenverbleib. Ein Elfmeter in der Nachspielzeit sorgt für Erleichterung.

Es war nicht nur ein Stein, nein, ein „Riesenstein“, fiel Trainerin Isabelle Hawel und ihren Andernacher Fußballerinnen vom Herzen, als der 2:0 (1:0)-Heimsieg der SG 99 Andernach gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg eingetütet war. Während die „Jungwölfinnen“ mit nur 19 Punkten dem Abstieg entgegensehen, sind die Andernacherinnen (31 Punkte) nach dem achten Saisonsieg dem Klassenverbleib in der 2.







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