Die Zweitligafrauen der SG 99 Andernach sichern sich mit einem 2:0 gegen Wolfsburg II den fast sicheren Klassenverbleib. Ein Elfmeter in der Nachspielzeit sorgt für Erleichterung.
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Es war nicht nur ein Stein, nein, ein „Riesenstein“, fiel Trainerin Isabelle Hawel und ihren Andernacher Fußballerinnen vom Herzen, als der 2:0 (1:0)-Heimsieg der SG 99 Andernach gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg eingetütet war. Während die „Jungwölfinnen“ mit nur 19 Punkten dem Abstieg entgegensehen, sind die Andernacherinnen (31 Punkte) nach dem achten Saisonsieg dem Klassenverbleib in der 2.