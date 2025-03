Intenisve Woche bei den Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr: Nach dem Topspiel der Regionalliga Südwest beim 1. FSV Mainz 05 waren die Kurstädterinnen am Mittwochabend im Viertelfinale des Rheinlandpokals gefordert. Der Pflichtaufgabe bei der SG 99 Andernach III entledigte sich die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer beim 3:0 (2:0) souverän. Im Halbfinale geht es Ende April nun gegen Ligarivale TuS Issel. Am Sonntag (14 Uhr) kommt der SV Ober-Olm zum 15. Spieltag ins Apollinarisstadion.

Beim 3:0 in Andernach erzielte Sonja Bartoschek alle drei Treffer (10., 33., 81.) für den SC 13. Kremer heftete den erwarteten Sieg schnell ab. „In der ersten Hälfte haben wir es sehr seriös gemacht, dann verwaltet“, so Kremer, die schon zur Halbzeit dreifach wechselte und dann nach einer Stunde einen weiteren Doppelwechsel vollzog, um so die Belastungen zu verteilen.

SC 13 ist Favorit gegen Abstiegskandidat

In der Liga kommt nun mit Ober-Olm ein Abstiegskandidat. Mit lediglich sieben Zählern stehen die Rheinhessinnen auf dem vorletzten Platz, konnten in jüngerer Vergangenheit nie gegen die Kurstadt-Elf punkten. Die letzten Vergleiche gingen alle recht deutlich an den SC 13. „Im Vergleich zu Mainz und Elversberg werden wir unser Spiel jetzt wieder verändern müssen. Weg vom Kontern, hin zu mehr Ballbesitz gegen einen vermutlich sehr defensiv eingestellten Gegner. Wir werden das aus unserem System heraus umstellen, die Fähigkeiten dafür sind da“, erklärt Kremer. Einziger Ausfall im Kader ist Katharina Pohs, die privat verhindert ist.