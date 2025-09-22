Tor nicht anerkannt Michelle Mahlert trifft vom ominösen Punkt 22.09.2025, 13:37 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Grand ohne sechs: Mit Laura Heiler, Lisa Kilian, Aylin Cetin, Leni Celine Bilkizi, Angelina Spitzer und Sarah Kolter mussten die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez einige Säulen ersetzen. Der Schuss ging beim 1:2 nach hinten los.

Die Rheinlandligafußballerinnen des SV Diez-Freiendiez mussten mit dem 1:2 (1:0) beim SV Rengsdorf die erste Niederlage der Saison quittieren. „Unser Team hat alles gegeben, aber das Fehlen von sechs Stammkräften war nicht zu kompensieren“, so SV-Trainer Sascha Baier.







