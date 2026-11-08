SVH nach 3:1 an Saarburg dran Michael Tannhäuser hört nach der Saison in Holzbach auf Mirko Bernd 08.11.2026, 21:04 Uhr

i Michael Tannhäuser hört nach der Saison beim SV Holzbach als Trainer auf nach dann fünf Jahren. Wenn alles gut läuft, könnte er sich mit dem Titel verabschieden beim Frauen-Rheinlandligisten. B&P Schmitt

Der Tabellenführer der Frauen-Rheinlandliga hatte spielfrei – und das nutzte der Zweite Holzbach beim 3:1 in Rengsdorf, um Saarburg auf die Pelle zu rücken. Derweil gab SVH-Coach Michael Tannhäuser bekannt, dass für ihn nach der Saison Schluss ist.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben sich bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter TuS Fortuna Saarburg herangerobbt durch den 3:1 (1:1)-Auswärtssieg beim SV Rengsdorf. Und sie haben noch einen Trumpf in der Hinterhand, am 28. Februar 2027 wird das verlegte Spiel gegen Bad Neuenahr II nachgeholt, momentan hat Saarburg nämlich noch eine Partie mehr.







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