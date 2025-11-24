Frauenfußball: Metzgerfahrt des SV: Rund 300 Kilometer für die Katz’ 24.11.2025, 14:45 Uhr

i Nachdem am Wochenende General Winter das Kommando übernommen hatte, war auf vielen Sportplätzen nivhgt merhr an ein geregeltes Fußballspiel zu denken. In Bitburg gab's erst ein spätes Einsehen, was bei den Frauen des SV Diez-Freiendiez für reichlich Verdruss sorgte. ANDREAS HERGENHAHN. ANDREAS HERGENHAHN/Archiv

Kurios: Die Partie der Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez in Bitburg wurde nach wenigen Sekunden abgebrochen, obwohl der Schiedsrichter zuvor den Platz als bespielbar erachtet hatte. Bleiben die Diezer nun auf den Kosten sitzen?

Großer Ärger beim SV Diez-Freiendiez: Der Tripp ins rund 150 Kilometer entfernte Bitburg wurde für die Fußballerinnen vom Wirt zum großen Flop. Dabei sollten am Sonntagnachmittag gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Doch die als Punktspiel der Rheinlandliga und Achtelfinale des Rheinlandpokals geplante Partie in der Eifel wurde bereits nach rund einer Minute vom Schiedsrichter abgebrochen, weil der Kunstrasen teilweise vereist ...







