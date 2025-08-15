Die Staffeleinteilung im Frauenfußball ist veröffentlicht – und ein Name fehlt. Der TuS Reil, makelloser Meister der Kreisklasse, hat keine Mannschaft mehr gemeldet im offiziellen Ligabetrieb. Beim Pilotprojekt des Fußballverbands Rheinland, der Kleinfeldliga (Siebenerteams), wollen die Reilerinnen aber mitmachen.

Für die Kreisklasse oder nach der Meisterschaft für die Bezirksliga hat es personell bei den Moselanerinnen nicht mehr gereicht. Trainer Jan Goldschmidt hatte direkt nach dem Titelgewinn seinen Abschied angekündigt. Frank Ruff, der für den Frauenfußball beim TuS zuständig ist, fällte dann kurz vor Meldeschluss die Entscheidung, keine Mannschaft mehr im offiziellen Spielbetrieb zu melden. „Der Schwund an Spielerinnen war zu groß“, begründet Ruff. Viele Spielerinnen konnten aufgrund ihres Studiums keine Zusage geben. Der Kader umfasste nur noch zwölf Frauen. Nach der Entscheidung Nicht-Meldung hat sich unter anderem Greta Budinger dem Bezirksligisten Sohren angeschlossen.