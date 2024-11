Kirnerinnen brauchen Punkte Mehr Mut und Risikobereitschaft Tina Paare 08.11.2024, 11:18 Uhr

i Symbolbild dpa

Unter Zugzwang sind die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach, wenn sie am Samstag beim punktgleichen Tabellennachbarn antreten.

Die vergangenen Wochen liefen für die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach nicht wie erhofft. Nach einem guten Start ist der Aufsteiger in der Verbandsligatabelle zurückgefallen. Um zu vermeiden, dass er tiefer in den Keller rutscht, muss er am Samstag um 18 Uhr beim TuS Heltersberg unbedingt punkten.

