Markus Schaaf hört auf, verfolgt aber noch ein Projekt

Der Wiedereinstieg der Kirner Verbandsliga-Fußballerinnen verzögert sich. Ihre Partie beim SV Kottweiler-Schwanden fiel aus. Der Gegner bat aufgrund vieler kranker Spielerinnen um eine Verlegung, der die SG Kirn/Kirn-Sulzbach zustimmte. Ein neuer Termin steht bereits fest, nachgeholt werden soll das Spiel am 21. März um 19.30 Uhr.

Derweil gab die SG bekannt, dass es zur neuen Saison einen Trainerwechsel geben wird. Markus Schaaf beendet auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit. „Es fällt mir nicht leicht, aber nach über 30 Jahren Trainertätigkeit möchte ich mal eine Pause einlegen“, sagt der langjährige Trainer der Kirner Fußballerinnen und ergänzt: „Das Ganze war ja ohnehin als Übergangslösung gedacht.“ Er war im Frühjahr 2023 bei seinem langjährigen Verein eingesprungen, nachdem Carsten Beicht zurückgetreten war. Den Abstieg aus der Verbandsliga konnte Schaaf nicht verhindern, doch gemeinsam mit seinem Team kehrte er nach einer Saison und als Landesliga-Meister direkt wieder auf die Verbandsebene zurück. Auch den Westpfalzpokal gewann das Kollektiv, was die Spielzeit 2023/24 zu einer ganz besonderen machte.

Bernd Gaulke komplettiert das Trainerteam

Die Verantwortlichen der SGK bedauern Schaafs Entschluss, denn alle wissen, was er in all den Jahren, die er beim SC Kirn-Sulzbach und später bei der SG Kirn tätig war, geleistet hat. Auch für die 13 noch ausstehenden Spiele hat er sich einiges vorgenommen, denn aktuell steht die SGK wieder auf einem Abstiegsplatz. Für Schaaf ist es eine Herzensangelegenheit, das Team als Verbandsligist zu übergeben. Keine Sorgen muss er sich um die zweite Garde machen, für die er ebenfalls zuständig ist. Sie steht an der Tabellenspitze der 9er-Bezirksliga.

Schaafs Nachfolger steht bereits fest und ist ebenfalls kein Unbekannter. Der bisherige Co-Trainer Lukas Stilz rückt zur neuen Saison in die erste Reihe, kennt sich also bestens aus bei der SGK und dem Team. Unterstützt wird Stilz künftig von Bernd Gaulke, der die B-Juniorinnen trainiert.