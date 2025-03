Marisol Krönckes Treffer lässt SC 13 jubeln

Starker Auftakt für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr: In der Regionalliga Südwest setzte die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer im Verfolgerduell mit 1:0 (0:0) gegen die SV Elversberg durch und übernahm damit den dritten Tabellenplatz von den Saarländerinnen.

„Ein starker Auftritt“, lobte Kremer. „Wir haben die taktischen Vorgaben gut umsetzen können und haben uns das nötige Glück erarbeitet“, befand die SC13-Trainerin weiter. Das Tor des Tages ging in der 68. Minute ausgerechnet auf das Konto von Marisol Kröncke. Die 25-jährige Angreiferin blieb nach Meniskusverletzung im ganzen Jahr 2024 ohne Einsatz. Nach einem Freistoß in Höhe des Mittelkreises durch Paula Gau kam der Ball zu Kröncke, die im Sechzehner per Dropkick ins linke Eck traf.

Die Geduld von Marisol Kröncke und die Fußabwehr von Marie Wenzl

„Marisol hat viel Geduld bewiesen und hart für das Comeback gearbeitet. Ihre Qualitäten sind ohnehin unbestritten“, freute sich Kremer für ihre Stürmerin. Zweite herausragende SC13-Akteurin war im Spielverlauf Keeperin Marie Wenzl. Vor allem in der zweiten Hälfte lieferte Wenzl mehrere starke Paraden und strahlte viel Sicherheit aus. Highlight war aber eine Fußabwehr unmittelbar vor der Halbzeitpause, mit der Wenzl einen Schussversuch um den Pfosten lenkte.

Zum Spielbeginn haderten die Kurstädterinnen noch ein wenig. In gleich zwei Situationen ging Sonja Bartoschek im Sechzehner zu Boden, der erhoffte Foulpfiff blieb aber aus. Elversberg hatte in der Folge, auch taktisch bedingt, mehr vom Spiel. Die Kremer-Elf verlagerte sich auf das Konterspiel, war dabei aber nicht konsequent genug. So blieben Großchancen Mangelware. Kremer: „Das müssen wir noch weiter verbessern. Aber insgesamt gesehen können wir wirklich zufrieden sein und auf dieser Leistung aufbauen.“

SC 13 Bad Neuenahr: Wenzl – Lang, Gau, Goltermann, Dickopf, Kirst, Tokmak (59. Rubröder), Pohs (88. Lotzien), Daiz, Kröncke, Bartoschek (59. Pung).