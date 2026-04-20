In der Fußball-Regionalliga setzten sich Montabaurs Frauen mit 2:0 gegen Andernach II durch und klettern auf Platz sechs. Frühe Tore von Hof und Bange machten den Unterschied aus.
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Zweimal hatten sich die Wege der SG 99 Andernach II und des 1. FFC Montabaur in dieser Saison bereits gekreuzt. In der Hinrunde der Fußball-Regionalliga Südwest setzte sich die Zweitliga-Reserve der „Bäckermädchen“ in Eschelbach mit 2:1 durch, dafür behaupteten sich die Kreisstädterinnen im Rheinlandpokal-Viertelfinale mit 3:0.