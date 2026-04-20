Montabaur siegt in Andernach Marie Hof und Lynn Bange schaffen früh Fakten Marco Rosbach 20.04.2026, 11:48 Uhr

i Sah einen guten Auftritt seiner Mannschaft, die in Andernach nichts anbrennen ließ: Timo Kluger, der Trainer des 1. FFC Montabaur. Marco Rosbach

In der Fußball-Regionalliga setzten sich Montabaurs Frauen mit 2:0 gegen Andernach II durch und klettern auf Platz sechs. Frühe Tore von Hof und Bange machten den Unterschied aus.

Zweimal hatten sich die Wege der SG 99 Andernach II und des 1. FFC Montabaur in dieser Saison bereits gekreuzt. In der Hinrunde der Fußball-Regionalliga Südwest setzte sich die Zweitliga-Reserve der „Bäckermädchen“ in Eschelbach mit 2:1 durch, dafür behaupteten sich die Kreisstädterinnen im Rheinlandpokal-Viertelfinale mit 3:0.







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