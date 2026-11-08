FFC-Sturmduo nicht zu bremsen Marie Fischer legt gleich dreimal für Luna Helwing auf Marco Rosbach 08.11.2026, 18:28 Uhr

i Luna Helwing (in Blau), die hier versucht, Andernachs Laureen Ackermann aussteigen zu lassen, avancierte mit drei Treffern zur entscheidenden Spielerin. Alle drei Treffer bereitete ihre Sturmpartnerin Marie Fischer uneigennützig vor. Volker Horz

Wohl dem, der ein solches Sturmduo in seinen Reihen hat: Wer von ihnen die Tore schießt, ist für Marie Fischer und Luna Helwing Nebensache – und genau diese Uneigennützigkeit macht die beiden für jeden Gegner so gefährlich.

Schritt für Schritt nähert sich der 1. FFC Montabaur dem Verfolgerfeld der Fußball-Regionalliga Südwest. Schob sich die Mannschaft von Trainer Timo Kluger in der Vorwoche am 1. FC Riegelsberg vorbei auf Platz sechs, ließ sie jetzt auch die SG Andernach II hinter sich und verbesserte sich auf Rang fünf.







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