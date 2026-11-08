Wohl dem, der ein solches Sturmduo in seinen Reihen hat: Wer von ihnen die Tore schießt, ist für Marie Fischer und Luna Helwing Nebensache – und genau diese Uneigennützigkeit macht die beiden für jeden Gegner so gefährlich.
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Schritt für Schritt nähert sich der 1. FFC Montabaur dem Verfolgerfeld der Fußball-Regionalliga Südwest. Schob sich die Mannschaft von Trainer Timo Kluger in der Vorwoche am 1. FC Riegelsberg vorbei auf Platz sechs, ließ sie jetzt auch die SG Andernach II hinter sich und verbesserte sich auf Rang fünf.