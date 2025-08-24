Mit einem Unentschieden sind die Andernacher Fußballerinnen in die Zweitligasaison gestartet. Bei Viktoria Berlin gab’s ein 2:3.

Mit einem Punktgewinn beim ambitionierten und vor allem in der Hauptstadt heftig gehypten Aufsteiger FC Viktoria Berlin zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga war nicht unbedingt zu rechnen. Trotzdem mischte sich nach dem 2:2 (2:2) in Lichtenfelde ein bisschen Enttäuschung in die Freude der Fußballerinnen der SG 99 Andernach. Denn obwohl die Berlinerinnen in der zweiten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel hatten, boten sich der SG 99 die besseren Chancen auf den Siegtreffer.

„Wenn der reingeht, wäre es für uns das Sahnehäubchen gewesen.“

Andernachs Trainerin Isabelle Hawel

Erst verpasste Leonie Krump mit einer Direktabnahme aus zehn Metern das Berliner Tor äußerst knapp (51.), dann scheiterte Maren Weingarz in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem Handelfmeter an Viktoria-Torfrau Michele Tschudin. „Wenn der reingeht, wäre es für uns das Sahnehäubchen gewesen“, trauerte SG-Trainerin Isabelle Hawel dem liegengelassenen Dreier hinterher. „Aber wir sind trotzdem sehr zufrieden, dass wir diesem starken Gegner auf Augenhöhe begegnet sind.“

Das Aufregendste am ersten Zweitligaspiel der Berlinerinnen, die vor dem Startspiel allesamt zu Vollprofis befördert wurden, war die Anfangsphase. Vier Treffer in knapp 25 Minuten ließen auf mehr hoffen, doch Fehler wie bei den Toren leisteten sich beide Abwehrreihen im weiteren Verlauf der Partie kaum noch.

Maggi Schumacher köpft zur Führung ein

Die Führung der Andernacher Bäckermädchen gelang nach bewährtem Muster: Lisa Kossmann zirkelte einen Eckball von links dicht vors Berliner Tor, Maggi Schumacher sprang am höchsten und nickte ein. Da waren gerade mal sechs Minuten gespielt, die Volksfest-Stimmung der mehr als 600 Viktoria-Fans erlitt einen ersten Dämpfer.

Doch dann ließen sich zwei Andernacherinnen an der Seitenlinie von einer Berlinerin ausspielen, in der Mitte war Kapitänin Nina Ehegötz am schnellsten und spitzelte den Ball durch die Beine von Elli Bläser zum Ausgleich (12.).

Berlin nutzt Andernacher Abstimmungsfehler

„Da habe ich ein bisschen Angst bekommen“, gestand Hawel, zumal ihr Team nur wenige Minuten später sogar in Rückstand geriet. Nach einem Diagonalball von Aylin Yasen, den nicht nur Hawel „überragend“ fand, stand Leyila Aydin im Strafraum völlig frei und hatte keine Mühe, zum 2:1 einzuschießen (20.).

„Da hat bei uns die Abstimmung nicht gepasst“, kritisierte die Trainerin. Doch die Andernacherinnen antworteten prompt. Nach Zuspiel von Leonie Wäschenbach setzte sich Leonie Krump resolut gegen drei Gegnerinnen durch und schob den Ball gefühlvoll ins Netz zum 2:2 (24.).

i Leonie Krump (Mitte) überraschte zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Torschuss, welcher noch den Pfosten streifte. Norina Tönges

„Die erste Halbzeit spielt sich in Wellenbewegungen ab“, schilderte Isabelle Hawel, „mal waren sie am Drücker, mal wir.“ Doch entscheidend durchsetzen konnte sich in der Folge keines der beiden Teams, weder die Berlinerinnen mit ihren langen Bällen und dem temporeichen Passspiel im Angriff noch die Andernacherinnen mit vielen Ballgewinnen im Mittelfeld und ansehnlichem Kombinationsspiel, dem oft nur die Krönung – sprich: ein präziser letzter Pass – fehlte.

Im zweiten Durchgang erhöhte Berlin den Druck, Andernach konnte sich immer seltener Entlastung verschaffen, stand hinten aber um das Bollwerk mit Maggi Schumacher und Zoe Brückel stabil und sicher. So wäre ein später Siegtreffer für die SG-Frauen nicht unverdient gewesen, doch Hawel wusste Spiel und Ergebnis einzuordnen: „Das war auch für die Zuschauer ein richtig gutes Zweitligaspiel, superspannend bis zur letzten Minute“, sagte die erfahrene Trainerin, „wir freuen uns, wenn wir in den nächsten Wochen auch dem Andernacher Publikum solche Leistungen anbieten können.“

Hawels „sehr schönes Wochenende in Berlin“

Isabelle Hawel spielte übrigens noch am Sonntagmorgen im Berliner Olympiapark mit der Andernacher Ü 32-Mannschaft, die ihren zweiten Platz der letztjährigen DM nicht verteidigen konnte. Nur ein Tor im letzten von fünf Spielen durch Katharina Sternitzke zum 1:0 gegen den MTV Barum reichte immerhin zum vierten Rang im Sechserfeld. „Das war ein sehr schönes Wochenende in Berlin“, bilanzierte Hawel, obwohl sie beim einzigen Sieg der „Seniorinnen“ nicht mehr dabei sein konnte.

FC Viktoria Berlin – SG 99 Andernach 2:2 (2:2)

SG 99 Andernach: Bläser – Müller, Brückel (87. Hainke), Schumacher – Wäschenbach, Zilligen (84. Alija), Schermuly, Weingarz – Kossmann, Krump – Schraa (74. Pfeiffer).

Schiedsrichterin: Celina Böhm (Lüneburg).

Zuschauer: 642.

Tore: 0:1 Magdalena Schumacher (6.), 1:1 Nina Ehegötz (12.), 2:1 Leyila Aydin (20.), 2:2 Leonie Krump (24.).

Besonderes Vorkommnis: Maren Weingarz scheitert mit Handelfmeter an Michele Tschudin.

Nächste Aufgabe für Andernach: Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (So., 14 Uhr).