Die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur verlangten der jungen Regionalliga-Elf des 1. FSV Mainz 05 zwar alles ab, doch letztlich wanderten die Punkte mit 2:1 in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt.
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Im Heimspiel gegen die in der Rückrunde makellos punktende Zweitliga-Reserve des 1. FSV Mainz 05 mussten die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur den ambitionierten Landeshauptstädterinnen letztlich mit 1:2 (0:1) die Punkte überlassen und kassierten die vierte Heimniederlage der Saison.