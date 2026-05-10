Knappe Heimniederlage für FFC Mainz 05 bestraft Montabaurs Fehler im Zentrum rigoros Stefan Nink 10.05.2026, 17:15 Uhr

i Die Mainzerin Melina Mehler (links) taucht hier frei vor FFC-Torfrau Kim Fischer suf und gibt dieser zum ersten Mal das Nachsehen. Volker Horz

Die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur verlangten der jungen Regionalliga-Elf des 1. FSV Mainz 05 zwar alles ab, doch letztlich wanderten die Punkte mit 2:1 in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt.

Im Heimspiel gegen die in der Rückrunde makellos punktende Zweitliga-Reserve des 1. FSV Mainz 05 mussten die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur den ambitionierten Landeshauptstädterinnen letztlich mit 1:2 (0:1) die Punkte überlassen und kassierten die vierte Heimniederlage der Saison.







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