Luna Helwings Sturmlauf bringt dem FFC einen Punkt

Schwesterlich mit 1:1 (0:0) trennten sich in der Fußball-Regionalliga Südwest vor rund 70 Zuschauern die Frauen der SG 99 Andernach und des 1. FFC Montabaur. Gäste-Coach Frank Rath hatte sich recht schnell nach dem Abpfiff mit dem Resultat angefreundet. Aus Gründen: Zum einen geriet sein Team bei den Bäckermädchen durch Rinesa Alija in Rückstand (62.) – aus abseitsverdächtiger Position, wie Rath anmerkte, ohne dem Schiedsrichter-Gespann einen Vorwurf machen zu wollen. Andererseits musste der zum Saisonende aus dem Amt scheidende FFC-Trainer im Vorfeld des Rheinland-Derbys personell etwas improvisieren.

„Ich bedanke mich bei denen, die uns ausgeholfen haben“, so Rath, der besonders den Einsatz der eigens aus Heidelberg angereisten Marie Päulgen hervorhob. „Wir haben insgesamt zwar mehr Ballbesitz verbucht und auch mehr Zweikämpfe gewonnen, doch wenn man hier nach Rückstand am Ende dann noch einen Punkt holt, dann ist das in Ordnung.“

Dass der FFC, der sich im Hinspiel knapp mit 2:1 durchgesetzt hatte, nicht mit leeren Händen in den Westerwald zurückfahren musste, hatte er vor allem dem energischen Durchsetzungsvermögen seiner Angreiferin Luna Helwings zu verdanken, die sich auf ihrem geradlinigen Weg zum Tor aus halbrechter Position nicht bremsen ließ und SG-Torfrau Hannah Augustin den Ball durch die Hosenträger in die Maschen setzte (77.).

So endete das kampfbetonte, aber jederzeit faire Duell der alten Bekannten mit einem insgesamt leistungsgerechten Remis, das die Gastgeberinnen im Tabellenkeller knapp über den Strich brachte und dem FFC in der oberen Hälfte des Klassements den gebührenden Abstand von 14 Zählern auf die drei Abstiegsplätze ebenso beließ wie die positive Bilanz in der Fremde.

1. FFC Montabaur: K. Fischer – Beck, Pies, Lauer, Hof – Walther (70. Talarek) – Weidung, Narewski, Konstantinov (58. Päulgen) – Bange, Helwing. Schiedsrichterin: Franziska Hilger (Glees).