Andernach holt einen Punkt
Lisa Kossmann verabschiedet sich mit einem Kopfballtor
Andernachs Stürmerin Carolin Schraa (im hellblauen Trikot), hier im Duell mit der Sander Torschützin Milena Fischer, scheierte b
Andernachs Stürmerin Carolin Schraa (im hellblauen Trikot), hier im Duell mit der Sander Torschützin Milena Fischer, scheierte bei dieser guten Chance an der SC-Torfrau Jule Baum. Am Ende knöpften die Andernacherinnen dem favorisierten Gast einen Punkt ab und beendeten damit wohl die Aufstiegsträume des SC Sand.
Norina Tönges

In der 2. Frauen-Bundesliga erzielte Lisa Kossmann im letzten Heimspiel für Andernach ein überraschendes Kopfballtor zum 1:1 gegen den SC Sand, der damit wichtige Punkte verlor und sich den Aufstieg nun abschminken kann.

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Kann sich eine Fußballerin einen schöneren Abschied wünschen? In ihrem letzten Zweitliga-Heimspiel für die SG 99 Andernach erzielte die langjährige Co-Kapitänin Lisa Kossmann gegen den Aufstiegsaspiranten SC Sand mit einem sehenswerten Flugkopfball nach Flanke von Carolin Schraa den 1:1-Endstand.

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