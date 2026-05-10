Andernach holt einen Punkt Lisa Kossmann verabschiedet sich mit einem Kopfballtor Stefan Kieffer 10.05.2026, 18:41 Uhr

i Andernachs Stürmerin Carolin Schraa (im hellblauen Trikot), hier im Duell mit der Sander Torschützin Milena Fischer, scheierte bei dieser guten Chance an der SC-Torfrau Jule Baum. Am Ende knöpften die Andernacherinnen dem favorisierten Gast einen Punkt ab und beendeten damit wohl die Aufstiegsträume des SC Sand. Norina Tönges

In der 2. Frauen-Bundesliga erzielte Lisa Kossmann im letzten Heimspiel für Andernach ein überraschendes Kopfballtor zum 1:1 gegen den SC Sand, der damit wichtige Punkte verlor und sich den Aufstieg nun abschminken kann.

Kann sich eine Fußballerin einen schöneren Abschied wünschen? In ihrem letzten Zweitliga-Heimspiel für die SG 99 Andernach erzielte die langjährige Co-Kapitänin Lisa Kossmann gegen den Aufstiegsaspiranten SC Sand mit einem sehenswerten Flugkopfball nach Flanke von Carolin Schraa den 1:1-Endstand.







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