Fußball-Rheinlandliga Lisa Kilian sorgt per Doppelpack für die Entscheidung Stefan Nink 04.05.2026, 08:59 Uhr

i Für Sarah Kolter war das Derby am Wirt bereits nach 25 Minuten beendet. ANDREAS HERGENHAHN

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez haben ihre Ergebnisdelle mit einem deutlichen 5:2 (3:0)-Heimsieg gegen die Reserve des Regionalligisten 1. FFC Montabaur beendet.

Einen klaren 5:2 (3:0)-Heimsieg feierten die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez im Rheinlandliga-Derby gegen die Reserve des Regionalligisten 1. FFC Montabaur. Damit festigte das vom bewährten Duo Sascha Baier und Björn Dietrich angeleitete Team vom Wirt den vierten Tabellenplatz im Oberhaus des Verbandes.







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