Lisa Kilian ist beim Schützenfest die Königin

Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Rheinlandliga feierten die Frauen des SV Diez-Freiendiez beim 12:0 (7:0) gegen die überforderte Reserve des TuS Issel ein Schützenfest. Allein achtmal trug sich Lisa Kilian in die Schützenliste ein (4., 8., 18., 31., 55., 75., 84., 88.), den Rest der üppigen Trefferausbeute teilten Sabrina Bierwage (3.), Kapitänin Laura Heiler (21.), Abwehrchefin Lara Cleves (25., wuchtiger Kopfball nach einer Ecke) sowie Lilli Dietrich (68.), die ebenso wie die zweite B-Juniorin Tabitha Hörl erfolgreich debütierte, unter sich auf.

Dass der auf Position drei geführten Heimelf wegen Krankheit, Verletzungen und Urlaub gleich acht Stammkräfte (krank, verletzt, Urlaub) nicht zur Verfügung standen und der Kader aus der Reserve und dem Nachwuchs ergänzt wurde, gelang wesentlich besser, als der mit lediglich 11 Akteurinnen angetreten Regionalliga-Reserve, für die es am Wirt früh lediglich um die berühmte Schadensbegrenzung ging. Issel kam beim Einbahnstraßenfußball am Sonntagnachmittag lediglich zu einem Torschuss und drei recht ungefährlichen Standards.

SV-Trainer Sascha Baier blieb trotz des Kantersieges kritisch mit seinen Schützlingen. „Dieses klare Ergebnis darf nicht über unsere vorhandenen Defizite hinwegtäuschen. Das Schlusslicht, das aufopferungsvoll kämpfte und dafür meinen vollsten Respekt hat, konnte uns keineswegs so fordern, wie ich es von den nächsten Gegnern erwarte. Wir müssen an Quantität, Kaderbreite und Qualität in allen Bereichen zulegen, um die kommenden schwierigeren Aufgaben erfolgreich zu meistern.“

SV Diez-Freiendiez: Kolter, M. Schuster (50. L. Dietrich), Fischer (65. Maske), Heiler, Cleves, Bierwage, Kilian, Kunz (46. A. Buss), Mahlert, A. Schuster, M. Dietrich (71. Hörl).

Schiedsrichter: Moritz Falterbaum.

Nächste Aufgabe für den SV Diez-Freiendiez: am Sonntag, 16.30 Uhr, beim FC Bitburg.