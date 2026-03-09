Fußball-Rheinlandliga: Lisa Kilian glänzt beim 5:3-Sieg mit einem Dreierpack Stefan Nink 09.03.2026, 12:25 Uhr

i Symbolbild dpa

Mit einem 5:3-Arbeitssieg gegen die U23 des SC 13 Bad Neuenahr haben die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez einen guten Start ins neue Jahr hingelegt. Allerdings war am Sonntagnachmittag am Wirt längst nicht alles Gold, was glänzte.

Zum Auftakt der restlichen Rückrunde hatten die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, ehe der 5:3 (2:2)-Heimsieg gegen die U23 des Regionalligisten SC 13 Bad Neuenahr letztlich in trockenen Tüchern war.







