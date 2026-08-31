3:3 gegen den VfL Trier Lilli Dietrich rettet der Baier-Elf den ersten Punkt Stefan Nink 31.08.2026, 12:35 Uhr

i Doppelpackerin Lisa Kilian (rechts) hielt die Trierer Abwehr permanent in Atem. Andreas Hergenhahn

Ein Dreier stand auf der Wunschliste, aber nach turbulenten 90 Minuten mussten sich die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez bei ihrer Heimpremiere gegen den VfL Trier mit einem leistungsgerechten 3:3 begnügen.

Im ersten Heimspiel der noch jungen Rheinlandliga-Saison verbuchten die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez gegen den VfL Trier beim 3:3 (2:2) zum ersten Punktgewinn.In einer temporeichen und ausgeglichenen Partie gingen die SV-Ladys durch Lisa Kilian früh in Führung (5).







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