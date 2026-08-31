3:3 gegen den VfL Trier
Lilli Dietrich rettet der Baier-Elf den ersten Punkt
Doppelpackerin Lisa Kilian (rechts) hielt die Trierer Abwehr permanent in Atem.
Doppelpackerin Lisa Kilian (rechts) hielt die Trierer Abwehr permanent in Atem.
Andreas Hergenhahn

Ein Dreier stand auf der Wunschliste, aber nach turbulenten 90 Minuten mussten sich die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez bei ihrer Heimpremiere gegen den VfL Trier mit einem leistungsgerechten 3:3 begnügen.

Lesezeit 1 Minute
Im ersten Heimspiel der noch jungen Rheinlandliga-Saison verbuchten die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez gegen den VfL Trier beim 3:3 (2:2) zum ersten Punktgewinn.In einer temporeichen und ausgeglichenen Partie gingen die SV-Ladys durch Lisa Kilian früh in Führung (5).
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