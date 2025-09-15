Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez bleiben in der Rheinlandliga auf Kurs. Beim 1:0 (0:0) gegen den FV Rübenach tat sich das Team von Trainer Sascha Baier aber sehr schwer.

Ihren dritten Sieg im dritten Rheinlandligaspiel feierten die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez beim 1:0 (0:0) gegen den FV Rübenach. Zur Frau des Tages am Wirt avancierte Lilli Dietrich, die nach einer Stunde Spielzeit der FVR-Keeperin Julia Schmitz das Nachsehen gab.

Charlotte Wuth vergibt den einzigen Hochkaräter

Bei den Gastgeberinnen fehlte es im ersten Durchgang beim finalen Pass häufig an der nötigen Präzision und an Konsequenz im Abschluss. Die Folge trotz deutlich mehr Spielanteilen waren eher halbgare Gelegenheiten. Den einzigen Hochkaräter vergab Charlotte Wuth (18.).

Rübenach stand tief und lauerte auf Konter. Aus dem Nichts fast das 0:1, als ein Zufalls-Abschluss an die Latte des SV Gehäuses klatschte (45.).

„Auch wenn Vieles nicht rund lief, ist der knappe Erfolg aber hoch verdient“, bilanzierte SV-Trainer Sascha Baier.

SV Diez-Freiendiez: Kolter, Wuth, Cleves, L. Dietrich, Spitzer (51. Fischer), Kilian, Mahlert, Cetin, M. Dietrich (85. Gasteier), Bilkizi (71. Isola), Schick.