FFC Montabaur gegen Siegelbach Letztes Punktspiel als Generalprobe fürs Pokalfinale Marco Rosbach 29.05.2026, 14:44 Uhr

i Im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 II musste sich der 1. FFC Montabaur zuletzt unglücklich geschlagen. Gegen Siegelbach soll es zum Saisonausklang in der Regionalliga noch einmal Grund zum Feiern geben. Volker Horz

Da geht noch was in der Tabelle der Frauen-Regionalliga Südwest. Doch ob sie am Ende Vierte, Fünfte oder Sechste sind, ist den Frauen des 1. FFC Montabaur nicht so wichtig. Sie haben ein viel bedeutenderes Ziel vor Augen.

Dass die Saison des 1. FFC Montabaur als eine gute in Erinnerung bleiben wird, ist schon vor dem letzten Spieltag klar. Mit dem Abstieg hat die Mannschaft von Trainer Timo Kluger in der Frauen-Regionalliga Südwest schon lange nichts mehr zu tun und kann sich theoretisch sogar noch um zwei Positionen auf Platz vier verbessern.







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