Montabaur empfängt OIber-Olm Letztes Heimspiel des Jahres bietet FFC große Chance 14.11.2025, 06:00 Uhr

i Im letzten Heimspiel des Jahres wollen sich die Spielerinnen des 1. FFC Montabaur (blaue Trikots, hier beim 0:2 gegen Riegelsberg) noch einmal voll reinhängen, um den 5:0-Auswärtssieg in Siegelbach zu veredeln. Volker Horz

Drei Pflichtspiele bestreitet der 1. FFC Montabaur in diesem Jahr noch. Vor den beiden Auswärtspartien in Saarbrücken (Liga) und Serrig (Pokal) will sich der Frauen-Regionalligist mit einem Heimsieg gegen Ober-Olm von seinen Fans verabschieden.

Siege gegen den SC Siegelbach sind in dieser Saison von großer Bedeutung für die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur. Sorgte das 3:0 Mitte August für den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals, verschaffte am vergangenen Sonntag der 5:0-Erfolg Luft im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest.







