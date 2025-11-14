Letztes Heimspiel des Jahres bietet FFC große Chance

Drei Pflichtspiele bestreitet der 1. FFC Montabaur in diesem Jahr noch. Vor den beiden Auswärtspartien in Saarbrücken (Liga) und Serrig (Pokal) will sich der Frauen-Regionalligist mit einem Heimsieg gegen Ober-Olm von seinen Fans verabschieden.
Lesezeit 1 Minute
Siege gegen den SC Siegelbach sind in dieser Saison von großer Bedeutung für die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur. Sorgte das 3:0 Mitte August für den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals, verschaffte am vergangenen Sonntag der 5:0-Erfolg Luft im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest.