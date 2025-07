Im zweiten Testspiel haben die Zweitliga-Fußballerinnen der SG99 Andernach den ersten Sieg errungen. Gegen Aufsteiger FSV Mainz 05 behielten die Bäckermädchen trotz schwerer Beine mit 1:0 die Oberhand. Das Siegtor erzielte Leonie Kump bereits in der fünften Minute nach einer Ecke mit einem platzierten Flachschuss.

„Wir haben viel gearbeitet in dieser Woche“, berichtete SG-Trainerin Isabelle Hawel, „das hat man unserem Spiel angemerkt, aber das gilt wohl für die Mainzerinnen auch.“ Die kamen nämlich direkt aus einem Trainingslager in Adenau. „Kopf und Beine waren müde, wir waren in den Zweikämpfen nicht so spritzig und hatten viele Ballverluste in der Offensive“, sagte Hawel. Positiv war anzumerken, dass die Andernacherinnen defensiv kaum etwas zuließen, die Innenverteidigung mit Zoe Brückel, in Halbzeit zwei Maren Weingarz, Maggi Schumacher und Malou Müller gestattete dem Frauenteam des Männer-Bundesligisten wenig Torchancen. Doch auch die SG99 brachte das Mainzer Tor im zweiten Durchgang kaum noch in Gefahr. „Wir müssen an unseren Standards arbeiten“, nahm Hawel als Erkenntnis mit, „wir haben viele kopfballstarke Spielerinnen, daraus ziehen wir derzeit zu wenig Profit.“

Spielplan ist raus: Start auswärts beim Aufsteiger Viktoria Berlin

Besonders erfreulich war aus Andernacher Sicht die gute Frühform von Rückkehrerin Sarah Krumscheid, die fünf Jahre nach ihrem vermeintlichen Karriereende ihre starke Leistung vom 1:4 gegen den Bundesligisten SGS Essen bestätigte und in der zweiten Halbzeit für viel Betrieb auf dem rechten Flügel sorgte. „Dass Sarah Fußballspielen kann, das wissen wir“, lobte auch Hawel, „doch ich hätte gedacht, dass sie sich in Sachen Athletik schwerer tut nach so vielen Jahren.“ Die 33-jährige Offensivspielerin hatte sich über die Andernacher Ü32-Mannschaft, die im vergangenen Jahr deutscher Vizemeister wurde, wieder an den Leistungsfußball angenähert. „Da hat es wieder in den Füßen gekitzelt“, gab sie preis und schaute voraus: „Ende August spielt die Ü32 wieder in Berlin um die Meisterschaft, bis dahin muss ich topfit sein.“

Am gleichen Wochenende (23./24. August) startet die Zweitligamannschaft der Bäckermädchen beim ambitionierten Aufsteiger Viktoria Berlin in die Saison. „Da ist Andernach gleich mit zwei Mannschaften in Berlin“, freut sich Hawel, „mal schauen, wo wir Sarah da unterbringen.“

Am 16. August Qualispiel für den DFB-Pokal beim Karlsruher SC

Ernst wird es für die SG99 am 16. August, wenn sie in Bruchsal zum Qualifikationsspiel für den DFB-Pokal gegen Regionalligist Karlsruher SC antreten. Das Auftaktprogramm der 2. Liga hat es in sich. Nach dem Gastspiel in Berlin kommt im VfB Stuttgart am 31. August ein weiterer starker Aufsteiger nach Andernach. Es folgt die Reise zum Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam, ehe Andernach am vierten Spieltag (14. September) im FC Ingolstadt erstmals auf einen Gegner trifft, mit dem sich die SG auch in der vergangenen Saison gemessen hat. Nach 13 Hinrundenspielen steht drei Tage vor Heiligabend (21. Dezember) bereits der erste Rückrundenspieltag an, bevor es in die zweimonatige Winterpause geht.