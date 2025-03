Der 1. FFC Kaiserslautern hat sein Team aus der Verbandsliga zurückgezogen. Dadurch tragen die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach die rote Laterne, die sie schnellstmöglich loswerden wollen. Nach Möglichkeit schon am Samstag, doch dafür müssen sie im Heimspiel gegen den SV Obersülzen punkten.

Einfach ist die Aufgabe, die ihnen um 18 Uhr auf Loh bevorsteht, nicht, denn der SV bewegt sich als Fünfter in anderen Tabellengefilden. „Das wird eine harte Nuss. Der Gegner hat ein abgezocktes Team mit sehr guten Einzelspielerinnen“, weiß SGK-Trainer Markus Schaaf. Dennoch rechnet er sich etwas aus, wenn seine Spielerinnen an die zuletzt gezeigten Leistungen gegen Kottweiler und Ingelheim anknüpfen. Nach der schwachen Vorstellung im Hinspiel wollen die Kirnerinnen zeigen, dass sie es besser können. „Wir spielen in der Rückrunde deutlich besser Fußball als in der Hinrunde, aber das Ergebnis ist bisher das gleiche. Wir stehen mit leeren Händen dar. Das müssen wir ändern“, sagt Schaaf.