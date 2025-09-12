Im zweiten Heimspiel der Saison hoffen die Andernacher Fußballerinnen auf den ersten Saisonsieg. Gegner ist der FC Ingolstadt.

Im vierten Saisonspiel wollen die Fußballerinnen der SG 99 Andernach den ersten Dreier in der 2. Bundesliga erringen. Im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Sonntag um 14 Uhr erwartet die Andernacher Trainerin Isabelle Hawel ein „Spiel auf Augenhöhe“, trotzdem hofft sie, dass ihre Schützlinge „sich endlich für die guten Leistungen der letzten Wochen belohnen“. Was es dazu braucht? „Wir müssen unsere Effizienz vor dem Tor verbessern“, gibt Hawel die Devise aus.

Beim 2:2 in Berlin, beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart und sogar beim 0:2 in Potsdam verzeichneten die Bäckermädchen jeweils die Mehrzahl an guten Torchancen, „darunter viele Abschlüsse aus aussichtsreichen Positionen im Strafraumbereich, also nicht nur Distanzschüsse“, betont die Trainerin. Gegen die hoch gehandelten Aufsteiger jeweils einen Punkt zu holen, hätten die Andernacherinnen vorher wohl unterschrieben. „Nach dem Spielverlauf waren es eher verlorene Punkte, vor allem gegen Stuttgart.“ Insgesamt, findet Hawel, „ist die Liga bisher total spannend. Es wird sich nur langsam herauskristallisieren, wer oben mitspielt und wer unten. Da ist es wichtig, Punkte zu holen, um nicht von Anfang an im Tabellenkeller zu stecken.“

„Die Ingolstädterinnen hatten viele Zu- und Abgänge, mir kommen sie einen Tick stärker vor als zuletzt.“

Andernachs Trainerin Isabelle Hawel

Der Gegner hat nach der 0:2-Auftaktniederlage in Potsdam gegen Viktoria Berlin gewonnen (1:0) und beim dritten Neuling VfL Warbeyen 2:2 gespielt. „Die Ingolstädterinnen hatten viele Zu- und Abgänge, mir kommen sie einen Tick stärker vor als zuletzt“, schätzt Hawel. Für ihr Team spricht unter anderem die Eingespieltheit, die in der frühen Saisonphase ein Vorteil sein kann. „Aber nur, wenn man die Tore macht“, fügt Hawel trocken hinzu.

Auch die „Schanzerinnen“ haben noch Probleme damit, Tore aus dem Spiel heraus zu erzielen. Nach einem spektakulären 23:0-Pokalsieg gegen einen Viertligisten resultierten alle ihre bisherigen Punktspieltreffer aus Elfmetern, die jeweils von Anna-Lena Fritz verwandelt wurden. Bereits elf Mal spielten Andernach und Ingolstadt um Punkte gegeneinander, einmal im Pokal. Kurios: In den zwölf Duellen gab es neben einem Unentschieden nur zwei Heim-, aber neun Auswärtssiege.

Weingarz und Krumscheid wieder im Kader

Isabelle Hawel kann gegen den FCI wieder auf die Mitwirkung von Maren Weingarz und Sarah Krumscheid rechnen, bangt aber um Malou Müller und Nina Hainke, die beide mit schweren Erkältungen in die Woche gestartet sind. Zuversichtlich ist die Trainerin, was den Einsatz von Elena Bläser betrifft. Die Torfrau war in Potsdam weit außerhalb des Strafraums mit einer Gegenspielerin zusammengerasselt und musste mit einer schmerzhaften Rippenprellung minutenlang behandelt werden. „Wie ich Elli kenne, wird sie trotzdem spielen, auch wenn’s wehtut“, ist sich Hawel sicher.

Einen guten Eindruck hinterließ in Potsdam übrigens Rinesa Alija, die nach ihrer Einwechslung einige Akzente in Andernacher Spiel setzte. Die 20-jährige Stürmerin aus der Jugend der SG 99 „sorgte für einigen Wirbel“, wie Hawel anerkennend feststellte. „Rinesa war mit Tempo und Risikofreude ein guter Joker.“