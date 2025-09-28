Der Traum von einer Überraschung im DFB-Pokal war für Andernachs Fußballerinnen schnell ausgeträumt: Beim 0:7 gegen RB Leipzig war die SG 99 ohne Chance.
Vielleicht wäre es ja anders gelaufen, wenn Lisa Kossmann nach zwei Spielminuten auf Leonie Wäschenbachs Vorlage frei vor der Leipziger Torhüterin Lina von Schrader ins angepeilte lange Eck getroffen hätte. Doch der Schuss der Andernacher Kapitänin ging knapp daneben, und bei der nächsten dicken Torchance der Bäckermädchen im DFB-Pokalspiel gegen den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig stand es schon 0:5.