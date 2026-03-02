Punktgleich mit Riegelsberg Lediglich 29 Sekunden fehlen SV-Frauen zur DM-Endrunde Stefan Nink 02.03.2026, 11:50 Uhr

i Charlotte Wuth (am Ball) hinterließ mit ihrem SV Diez-Freiendiez bei den Regionalmeisterschaften in Saarbrücken einen starken Eindruck. Ab sofort gilt's wieder unter freiem Himmel. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Die erneute Teilnahme an der DM-Endrunde im Futsal: Das wär’s für die Kickerinnen des Diez-Freiendiez gewesen. Letztlich fehlten dem Rheinlandliga-Spitzenteam dazu vergleichsweise läppische 29 Sekunden...

Um ein Haar hätte Rheinlandligist SV Diez-Freiendiez bei den Futsal-Regionalmeisterschaften in Saarbrücken als einer der Hechte im Karpfenteich den großen Coup gelandet und erneut das Ticket für die DM-Endrunde gelöst. Letztlich setzte sich aber schnappte der saarländische Regionalligist 1.







