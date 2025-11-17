Fußball-Rheinlandliga Laura Heiler sorgt am Wirt spät für großen Jubel 17.11.2025, 12:23 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

Am letzten Hinrunden Spieltag der Fußball-Rheinlandliga der Frauen gab’s interessante Ergebnisse. Der SV Diez-Freiendiez sicherte sich nach rasantem Endspurt einen 2:1-Erfolg gegen die U23 der SG 99 Andernach.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Rheinlandliga feierten die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez nach rasantem Endspurt einen 2:1-Erfolg gegen die U23 der SG 99 Andernach. SV-Kapitänin Laura Heiler sorgte am Wirt in der Nachspielzeit cool für den viel umjubelten Siegtreffer der Elf des Trainergespanns Sascha Baier / Björn Dietrich.







Artikel teilen

Artikel teilen