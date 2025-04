In der 19. Minute schienen die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach den Weg zum Verbandsliga-Derbysieg gegen die DSG Breitenthal eingeschlagen zu haben. Elf Minuten später lagen sie im Straßengraben und schafften es einfach nicht mehr heraus. Die DSG gewann das prestigeträchtige Duell 2:1 (2:1) und hat im Rennen gegen den Abstieg nun die Trümpfe wieder in der Hand. Für die Kirnerinnen wird die Luft dagegen ganz dünn.

„So ein Spiel darf man nicht verlieren. Das ist wirklich ein Tiefschlag“, sagte der Kirner Coach Markus Schaaf, der seinem Team nicht einmal große Vorwürfe machen konnte: „Die Mädels haben alles gegeben, waren über weite Strecken sogar besser als der Gegner, aber ich hatte das Gefühl, dass wir noch Stunden hätten spielen können, ohne ein weiteres Tor zu erzielen.“

Sonntagschuss und Fehlpass in die Hacken

Dabei schien die SG vor hundert Zuschauern in Kirn-Sulzbach den Bann rasch gebrochen zu haben. Hanna Emrich flankte, und Julie Stephan, die ein paar Minuten zuvor noch an der überragend parierenden DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier gescheitert war, markierte das 1:0 für die Gastgeberinnen (19.). „Leider haben wir es nicht geschafft, die Führung länger zu halten“, seufzte Schaaf. Nur eine Minute später glich die DSG nämlich schon aus.

„Wir hatten schon Glück mit diesem Sonntagsschuss“, gab der Breitenthaler Trainer Julian Mach zu. Das Distanzgeschoss von Jana Paulus prallte nämlich an die Latte, klatschte dann auf den Rücken von SG-Torhüterin Mariella Werle und spritzte von dort zum 1:1 ins Tor (20.). Und weil Glücksgöttin Fortuna gerade schon einmal auf der Seite der DSG war, drehten die Gäste die Partie komplett. Mariella Werle passte die Kugel in die Hacken einer Mitspielerin. Von dort sprang der Ball Anne Becker-Siegel vor die Füße. „Und so eine Chance lässt sich eine Torjägerin wie die Anne nicht entgehen“, meinte Schaaf, der mit ansehen musste, wie die DSG-Goalgetterin das 2:1 erzielte (30.).

„Gut, dass wir dem Rückstand nicht lange nachlaufen mussten“, sagte Mach, während Schaaf festhielt: „Das waren zwei kuriose Tore, die man normalerweise nicht in einer Partie bekommt.“ Doch das Maß an Unglück war für die Gastgeberinnen noch nicht voll. „In der zweiten Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor“, fand Schaaf, und auch sein Gegenüber bestätigte: „Die Kirnerinnen haben schon Druck gemacht.“ Allerdings ohne zu treffen.

„Wir sind an uns selbst gescheitert, waren mal naiv, mal überhastet oder haben falsche Entscheidungen getroffen“, analysierte Schaaf. Joanna-Maxime Friedrich hatte gar das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte bei einem Konter aber an der Latte (80.). „Das wäre natürlich eine Beruhigung gewesen, so mussten wir gerade bei Standards rund um den Strafraum noch zittern“, sagte Mach, der betonte: „Wie der Sieg zustande gekommen ist, darüber spricht in ein paar Tagen niemand mehr.

SG Kirn gastiert in Ludwigshafen, die DSG hat Heimrecht gegen Bretzenheim

Die DSG hat als Elfte nun zwölf Punkte – und damit genauso viel wie der 1. FFC Ludwigshafen auf dem „sicheren“ zehnten Platz. Just bei diesen Ludwigshafenerinnen tritt die SG Kirn/Kirn-Sulzbach am Sonntag (15 Uhr) an. Vier Punkte beträgt der Rückstand des Schlusslichts (wobei der 1. FFC Kaiserslautern wegen dreimaligen Nichtantretens aus der Wertung genommen wurde und erster Absteiger ist). Schaaf verhehlt nicht, dass der Druck für seine Kirnerinnen nun an der Grenze ist. Er stellt klar: „Wenn wir den Klassenverbleib noch schaffen wollen, dann muss am Sonntag ein Sieg her.“

Noch hat der SG-Coach seine Zuversicht aber nicht verloren. Er erklärt: „Wir haben es noch immer selbst in der Hand, den Abstieg zu vermeiden.“ Schaaf hofft, dass sein Team in Ludwigshafen eine ähnlich gute Leistung wie gegen die DSG zeigt, diesmal aber ins Schwarze trifft.

Den Breitenthalerinnen würde ein Erfolg der Kirnerinnen möglicherweise auch gelegen kommen. Vor allem dann, wenn es ihnen gelingt, am Samstag (18 Uhr) den SV Bretzenheim zu schlagen. „Wir wollen auf jeden Fall nachlegen, um die Abstiegsplätze zu verlassen“, bestätigt Trainer Mach.