Spielbetrieb ruht seit Wochen „Kornkreise“ im Simmerner Hunsrückstadion Michael Bongard 22.07.2026, 16:07 Uhr

i „Kornkreise“: Das altehrwürdige Simmerner Hunsrückstadion – genauer der Rasen – gibt seit Wochen ein kurioses Bild ab. Eine defekte Pumpe ist der Grund gewesen. B&P Schmitt

Das altehrwürdige Simmerner Hunsrückstadion – genauer der Rasen – gibt seit Wochen ein kurioses Bild ab. Eine defekte Pumpe ist der Grund gewesen. Bald soll der Ball aber wieder rollen.

„Kornkreise“ auf dem Rasen des 1945 und damit direkt nach dem Krieg errichteten und mittlerweile altehrwürdigen Simmerner Hunsrückstadions. „Bei uns sind Außerirdische gelandet, mehr wollen wir nicht verraten“, nimmt Jürgen Schwinn, Vorstandsmitglied des VfR Simmern und für die Belange des Hunsrückstadions zuständig, das kuriose Bild, das der Rasen abgibt, mit Humor.







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