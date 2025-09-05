Eigentlich peilt die DSG Breitenthal gegen Phönix Bellheim den ersten Dreier der Saison an. Doch die Partie gegen den Aufsteiger umweht den Hauch des Ungewissen.

Richtungsweisend ist das ersten Heimspiel der Verbandsliga-Saison für die Fußballerinnen der DSG Breitenthal am Samstag (17 Uhr) gegen Aufsteiger Phönix Bellheim. Trainer Julian Mach sagt: „Ich kann zwar personell aus dem Vollen schöpfen, weiß aber die Stärke des Gegners nicht so richtig einzuschätzen.“

Die Gäste hatten vorige Woche spielfrei, zuvor gaben sie am ersten Spieltag eine 2:0-Führung gegen den TuS Wörrstadt her und unterlagen mit 2:4. Die zweifache Phönix-Torschützin Annalena Noll sollte sicherlich zu beachten sein, genauso wie Sophie Linßen, der Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld. Viel wird auf die Stabilität der DSG-Abwehr ankommen, die sich bei der 1:6-Niederlage in Obersülzen doch einige Male arg düpieren ließ. Doch Bellheimer „Spione“ wurden in besagtem Obersülzen bei der DSG-Auswärtspartie nicht gesichtet, sodass sich nun in Breitenthal zwei Teams gegenüberstehen, die nicht viel über den jeweiligen Gegner wissen.