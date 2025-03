Die DSG Breitenthal hat den Einzug ins Halbfinale des Verbandspokals verpasst und musste bei einem tieferklassigen Team - auch wegen großer Personalnot - die Segel streichen. In der Verbandsliga geht es am Samstag zu Hause mit Abstiegskampf weiter.

Die Fußballerinnen der DSG Breitenthal sind nach einer 1:3-Niederlage beim FV Freinsheim im Viertelfinale des Verbandspokals ausgeschieden. Sara Berthold brachte die Gastgeberinnen 1:0 in Führung (15.). Anne Becker-Siegel glich aus (21.). Doch Ann Katrin Striekert und Sara Berthold legten zwei weitere FV-Treffer nach (26./32.). und kickten den Verbandsligisten damit aus dem Pokal. Die DSG spielte aufgrund von personellen Problemen das komplette Spiel in Unterzahl.

Am Samstag (18 Uhr) bestreitet die DSG Breitenthal in der Verbandsliga ihr Heimspiel gegen den SC Siegelbach II. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg und müssen Punkte einfahren. Die DSG hat momentan zwölf Zähler, der SCS elf (aber ein Spiel mehr ausgetragen). „Wir müssen jetzt langsam die Kurve bekommen. Gerade gegen diesen Direktkonkurrenten und im Heimspiel müssen wir punkten“, so DSG-Trainer Julian Mach. Das Hinspiel in Siegelbach hat die DSG allerdings 1:6 verloren.